Prefeitura de Brasiléia abre processo seletivo para atuação no Programa Primeira Infância

A prefeitura de Brasiléia divulgou nesta quinta-feira, 01 de abril, abertura de processo seletivo para contratação temporária de profissionais para atuação no âmbito do Programa Primeira Infância no município.

O processo será realizado mediante duas etapas: análise documental, de caráter eliminatório, que será decidida pela Comissão de Avaliação no ato da inscrição e análise curricular, de caráter classificatório, conforme dados contidos no formulário , disponibilizado ao candidato e respectivos documentos probatórios.

O prazo de validade do processo será de um ano, contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, conforme as necessidades da gestão.

São cinco vagas para visitador e uma vaga para supervisor, o salário varia entre R$ 1.200 até 1.800, todos os cargos são 40 horas semanais.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 11, e encerram na próxima segunda-feira (05). Os candidatos deverão enviar os documentos necessários pelo link: www.brasileia.ac.gov.br.

