Novo lote com 22 mil vacinas chegadas ao Acre será para segunda dose de imunização

Desembarcou no Estado do Acre no início da tarde desta quinta-feira, 01, no Aeroporto Internacional de Rio Branco, o 11º lote de vacinas contra a Covid-19. No entanto, as 22 mil novas doses da vacina Oxford e da CoronaVac não será destinada a uma nova faixa etária ou novo público de imunização.

Em entrevista a TV Gazeta, a diretora chefe da Divisão de Imunização e Rede de Frio Estadual, Renata Rossato Quiles, informou que a chegada das 22 mil doses, sendo 2 mil são da Oxford AstraZeneca e 20 mil da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan de São Paulo em parceria com o laboratório chinês Sinovac, será para repor a vacina utilizada como primeira dose da atual faixa de vacinação.

“Nós não poderemos vacinar mais 22 mil pessoas com essas doses. Esse lote de hoje é referente à segunda dose das pessoas que já foram vacinadas em outras etapas. Lembram quando o Ministério da Saúde (MS) permitiu o uso da segunda dose para acelerar a vacinação? Hoje, ele está repondo a segunda dose. 21.500 doses serão utilizadas para a segunda dose e essas 500 doses serão utilizadas para a vacinação das forças de segurança. Estamos esperando o aval do Ministério da Saúde (MS) acerca da utilização das 10 mil doses dos indígenas, que serão remanejadas para as forças. O intuito é iniciar a vacinação das forças de segurança no próximo dia 7 de abril”, afirmou.