Mês de março teve média de quase 400 casos e 8 mortes diárias por Covid-19 no Acre

O mês de abril começa com a expectativa da população acreana de que as 700 mil doses da vacina russa Sputnik V, adquiridas pelo governo do estado, se tornem realidade neste mês. A imunização de toda a população é aguardada após o pior mês da pandemia em pouco mais de um ano, desde o anúncio do primeiro caso no Acre.

Em março, o estado registrou 12.123 novos casos da doença nos 31 dias de março. A média é alta para o Acre, que tem uma população pequena se comparada aos grandes centros urbanos do país. A média significa que cerca de 391 pessoas se infectaram todos os dias.

O número de mortes também aumentou. Em março, foram registrados 264 óbitos, média de 8,5 mortes por dia.

Foi em março que as unidades de saúde entraram em colapso, fazendo com que o estado fosse obrigado, desde o início da pandemia, a transferir pacientes para outro estado. No último dia 19 de abril, o Acre enviou os primeiros três pacientes para Manaus por falta de leitos de UTI.