Mercado do Peixe só abre até às 18 horas desta quinta-feira no Ceasa de Rio Branco

A gravidade da pandemia do novo coronavírus fez com a prefeitura de Rio Branco suspendesse a realização da tradicional Feira do Peixe nos dias 2, 3 e 4 de abril, que correspondem ao feriado de Semana Santa.

No entanto, o Mercado do Peixe, localizado no Centro de Abastecimento (Ceasa) da capital acreana, seguirá aberto até às 18 horas desta quinta-feira, dia 1° de abril.

A prefeitura de Rio Branco divulgou que o pescado pode ser comprado a partir de 12 kg. “A direção da Ceasa está seguindo as medidas de prevenção e segurança no tocante ao distanciamento social, uso obrigatório de máscara e álcool em gel”, informou.

No ano passado, Rio Branco também não teve a feira do Peixe por conta da doença. O objetivo é evitar aglomeração durante a fase mais crítica da pandemia no Acre.