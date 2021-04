Governo quer ajudar prefeituras a vacinar contra Covid-19

O Estado do Acre vai entrar na fila para ajudar os municípios a vacinar a população contra Covid-19. A informação foi revelada pelo governador Gladson Cameli durante ato solene realizado nessa quarta-feira, 31, em frente ao Palácio Rio Branco.

O objetivo, segundo Cameli, é acelerar o processo de vacinação assim que chegarem mais vacinas ao Acre. Foi o que afirmou o governador, convidando os servidores do Estado a ajudar nessa força-tarefa. “Quando chegarem [as vacinas] quero fazer um apelo. Já determinei ao secretário que uma parte [do lote] quem vai vacinar é o Estado. Não tem outra solução a não ser vacinar. Não vamos perder tempo em respeito a quem perdeu a vida. Quero ter a sensação de liberdade do nosso povo”, disse Cameli.

O chefe do executivo estadual diz sonhar em acordar um dia e o Acre estar livre da Covid-19. “Fui a Brasília. Não fiz alarde. Fui cobrar os 10% que temos direito a mais nas vacinas. Pensando em que está na fronteira, para praticar a mesma política que os demais estados de fronteira e sermos atendidos com mais vacinas”, explicou o governador.

Cameli falou sobre a compra de 700 mil doses da Sputnik V, vacina russa adquirida pelo consórcio entre estados. “Só Deus vai me impedir de trazer 700 mil doses para vacinar o povo. Quero voltar a sensação de liberdade. Minha preocupação é em vencer logo essa fase. Não irei desistir. Essa luta, essa guerra, está com os dias contados”, disse emocionado.