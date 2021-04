Gladson e embaixador dos EUA debatem segurança no Acre

O governador Gladson Cameli participou nesta quinta-feira (1) de videoconferência com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, com quem tratou sobre a segurança nas fronteiras, preservação do meio ambiente e outras demandas tidas como emergenciais pelo governo do Acre.

“Manter essa relação com os Estados Unidos é muito importante. Precisamos que o mundo tenha um olhar especial para a nossa região”, disse Gladson.

Participaram da reunião o procurador-geral do Estado João Paulo Setti, os secretários de Saúde Alysson Bestene e da Indústria, Ciência e Tecnologia Anderson Abreu, e o diretor da Seict Ernandes Negreiros.