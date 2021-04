Duarte classifica como ‘aberração’ fechamento de supermercados

O deputado estadual Roberto Duarte (MDB) usou as redes sociais para se posicionar contra o fechamento dos supermercados aos fins de semana no Acre, fato ocorrido em razão do decreto governamental que restringe as atividades comerciais durante os sábados e domingos no território acreano.

O parlamentar considera uma “aberração” a medida restritiva que, em sua opinião, nada contribuiu em índices de redução do contágio da Covid-19.

Relacionado

“A aglomeração causada às vésperas do final de semana e posteriormente, às segundas-feiras, não justifica o decreto governamental”, declarou.

O emedebista fez um desafio aos nobres deputados do parlamento acreano para que acompanhem de perto a movimentação da população às vésperas do falso ‘lockdown’. “Não entrem deputados, não entrem, devido a aglomeração de pessoas”, ressaltou.