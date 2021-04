Dedé, um dos mais antigos empresários do Juruá, morre vítima de complicações cirúrgicas

O empresário José Correia dos Santos, conhecido como Dedé Santos, morreu na noite desta quarta-feira, 31, em Cruzeiro do Sul. Dedé foi vítima de complicações de uma cirurgia, e era um dos empresários do comércio mais antigos da cidade localizada no Vale do Juruá.

O governador do Acre, Gladson Cameli, emitiu nota de pesar na manhã desta quinta-feira, 1° de abril, lamentando a perda de Dedé. “Durante anos contribuiu para o desenvolvimento do município e geração de centenas de empregos e mão de obra. Agora, seu Dedé deixa um legado e exemplo de bom pai, avô e amigo querido”, escreveu Cameli.

Gladson desejou condolências à família, aos amigos e funcionários do empresário. “Que Deus possa levar o consolo necessário e confortar o coração de todos”.