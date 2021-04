Decreto de desapropriação de imóveis para construção de Anel Viário em Brasiléia é publicado

O governo do estado publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 1, o decreto que declara de utilidade pública os imóveis, as benfeitorias, direitos, posses e propriedades contidos na área que vai ser usada para a construção do Anel Viário em Brasileia e também a nova ponte entre os municípios de Brasileia e Assis Brasil. A declaração é parte do processo de desapropriação.

De acordo com o decreto, a faixa de terra que será desapropriada fica situada entre os dois municípios correspondente a 61.0941 m². A implantação do Contorno Rodoviário de Brasileia e Construção da Ponte sobre o Rio Acre já foi celebrado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e o Estado do Acre.

O decreto é reflexo da agenda do governador Gladson Cameli em Brasília na semana passada, quando foi recebido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e recebeu a garantia dos investimentos.

A implantação e pavimentação do contorno rodoviário do município de Brasileia terá aproximadamente dez quilômetros de extensão. Já a ponte sobre o Rio Acre terá 250 metros de comprimento.