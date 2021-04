Campanha solidária ajuda motoboy a retirar moto apreendida e voltar a trabalhar

Poucos dias depois de ter o veículo de trabalho apreendido numa operação de fiscalização da Polícia Militar do Acre, o entregador Wellington Ribeiro conseguiu retirar a motocicleta do pátio do Detran no início desta semana.

Ele conseguiu pagar as multas pendentes com as doações de pessoas que se solidarizaram com sua situação é aderiram uma campanha solidária em prol do trabalhador. O ac24horas acompanhou o processo de retirada do veículo é conheceu um pouco mais sobre Wellington, que reside no bairro Santa Cecília, em Rio Branco.

Além das multas, as doações permitiram que ele regularizassem as peças da motocicleta e ganhasse o emplacamento de uma empresa de despache. Uma concessionária de de motos também doou uma revisão grátis e brinde em peças ao entregador.

“Estou muito agradecido às pessoas que abraçaram essa causa com amor e me deram essa grande felicidade”, disse Wellington.

Veja o vídeo: