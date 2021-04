Bispo de Cruzeiro do Sul exalta ciência para vencer pandemia e promover ato ecumênico

A Diocese de Cruzeiro do Sul divulgou a programação da Semana Santa que vai ocorrer totalmente online. Nesta sexta-feira Santa, dia 2, vai levar ao ar pelas redes sociais e Rádio Verdes Florestas, o Programa Voz do Pastor, com o Bispo Dom Flávio Giovenale e o pastor Carlos Alberto, presidente da Assembleia de Deus do município.

O programa ecumênico, segundo Dom Flávio, vai tratar da Semana Santa inserida na pandemia de coronavírus.”Eu convidei o pastor Carlos e cada um vai falar da páscoa em sua igreja. Na Semana Santa se fala em morte e ressurreição e na pandemia se fala muito em morte também. Então, cada um vai dar sua mensagem para dizer aos fiéis que nós vamos vencer a morte nessa vida e também na eternidade”, pontua o religioso, destacando a importância dos cuidados e da ciência para combater o coronavírus.

“A ciência é um dos 7 dons do Espírito Santo, e fé e ciência não se conflitam, se completam. Então, obedecer a ciência é um ato de fé”, conclui o bispo.