Tenente-coronel da Polícia Militar do Acre morre em decorrência da Covid-19 no Into

O tenente-coronel da Polícia Militar, Jefferson Ruiz de Almada, 49 anos, faleceu na noite desta quarta-feira, 31, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), em decorrência da covid-19. O tenente deixa esposa e três filhos.

Em nota, o comandante-geral da Polícia Militar, Paulo César, lamentou a morte de Almada, que ingressou na corporação em janeiro de 1996. “Serviu e protegeu a população acreana por mais de 25 anos, e se destacou por sua forma de liderar, sendo um profissional dinâmico, amigo, proativo e aberto ao diálogo. Atualmente, exercia a função de Corregedor Geral. Com os mais sinceros sentimentos de toda família Policial Militar, nos unimos em oração, com o desejo de que Deus, em sua infinita misericórdia, possa confortar os corações dos familiares e amigos”, afirmou.

Em nome da Associação dos Oficiais da PM e BM do Acre, o tenente Railson do Amaral agradeceu a dedicação à carreira, doação aos colegas e serviços prestados pelo tenente ao Acre em toda a sua trajetória militar. “Solidarizamo-nos e desejamos força aos familiares, amigos e colegas de farda para enfrentar e superar este momento de dor. Que o luto e o tempo aliviem as aflições e tragam paz aos seus corações novamente”, acrescentou.

Com informações do jornalista Altino Machado