Senado, o jogo que o PT quer!

O ex-prefeito, ex-governador por dois mandatos e ex-senador Jorge Viana será candidato ao Senado novamente em 2022. Os ventos lhe são favoráveis, principalmente porque “do outro lado” haverá várias candidaturas.

Descartando os candidatos ao governo “mequetrefes”, três fortes chapas estarão na arena política para governo e Senado: A do governador Gladson Cameli, a do senador Sérgio Petecão e a do PT. O que pode, inclusive, levar a eleição para um eventual 2º turno.

O PT aposta que podem surgir até mais de três candidaturas ao senado, facilitando a volta de Jorge que se recusa a disputar a eleição para deputado federal.

“O Jorge não vai fazer como o Flaviano, se eleger deputado federal e ficar nisso, o Jorge pensa grande, ele quer ajudar a reconstruir e organizar a política no Acre”, disse um dos dirigentes petistas.

. Os tucanos estão de olho em uma vaga ao Senado.

. O PSDB tem a garantia da Executiva Nacional de que estará na reeleição do governador Gladson Cameli (PP);

. Do presidente Jair Bolsonaro, não!

. Os tucanos também avaliam lançar uma candidatura solteira para o Senado;

. Na verdade, a saída da deputada federal Mara Rocha para o PL ou PSL é bom para ela e para todos;

. É uma boa acomodação.

. Na verdade, o sonho dos tucanos desde o início era de que o vice Rocha fosse o nome do partido ao Senado.

. A eleição municipal atropelou tudo, mas ninguém pode prever o futuro.

. A propósito, a direção municipal do PSDB não anda muito satisfeita com seus vereadores;

. Ao que parece, trocaram seis por meia dúzia em relação à legislatura passada.

. Mudando de tucano pra macaco!

. Em abril de 2022 abre-se a janela de 30 dias para quem deseja mudar de partidos sem perda do mandato;

. Também para governadores (que concorrem ao Senado), e para os prefeitos que vão disputar a eleição.

. Jorge Viana está sentando tijolo por tijolo, pedra por pedra.

