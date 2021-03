Prefeitura de Cruzeiro do Sul inicia vacinação de idosos de 63 a 64 anos nesta quinta-feira

A prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, dá continuidade à vacinação anti covid-19 para idosos de 63 e 64 anos de idade, nesta quinta-feira, 1º de abril.

A prefeitura montou quatro pontos de vacinação , e em todos a vacina estará sendo aplicada tanto no modelo drive-thru quanto para pedestres. O horário de atendimento é das 8h às 13h.

Confira os locais de vacinação:

– Teatro dos Náuas

– Estacionamento da Primeira Igreja Batista (em frente a SEFAZ)

– Em Frente à Igreja Católica Aparecida, próxima ao 61º BIS

– Quadra Coberta do Remanso (atrás do Posto de Saúde)

Documentação necessária

Para ter acesso à vacinação, todas as pessoas terão de apresentar um documento com foto, CPF, cartão do SUS e o cartão de vacina.