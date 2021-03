Neném faz apelo a Gladson por convocação do cadastro de reserva da PM, PC e IDAF

O deputado estadual Neném Almeida (sem partido), usou as redes sociais para lançar uma campanha com intuito de mobilizar o governo para que possa contratar todos os aprovados do cadastro de reserva dos concursos da Polícia Militar, Polícia Civil e Instituto de Defesa Agropecuária (Idaf).

De acordo com o parlamentar, a convocação dos profissionais de segurança é necessária para combater a criminalidade no Estado, já o Idaf precisa da contratação dos técnicos, tendo em vista a grande demanda do órgão na área agropecuária. “Vamos juntos nessa batalha”, ressaltou.

Esse mês, o governador Gladson Cameli realizou a convocação dos 325 aprovados que estavam no cadastro de reserva da PM, porém, deixou 125 que estavam na lista de fora. Com isso, a mobilização de Almeida visa sensibilizar o governo para que possa inserir os demais para atuar na Polícia Militar. “Recebo inúmeras mensagens, muitos estão desesperados pois largaram o emprego em busca do sonho. Peço que todos sejam convocados”, concluiu.

Recentemente, o governador destacou que os demais 125 aprovados podem vir a ser reaproveitados no Corpo de Bombeiros do Estado, contudo, é necessário que seja aprovado um projeto de lei na Assembleia Legislativa.