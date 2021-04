Mailza se reúne com defensora geral e anuncia R$ 300 mil para o projeto Defensores do Futuro

A parlamentar também garantiu apoio aos projetos de infraestrutura da Defensoria no interior do Acre

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) se reuniu nesta quarta-feira, 31, com a defensora pública-geral do Estado do Acre (DPE/AC), Simone Santiago para tratar de parcerias e fortalecer a atuação da Defensoria em todo o estado. Na ocasião, conheceu o projeto de construção da sede da DPE na capital acreana e de outros municípios.

Ainda no orçamento de 2020, a Defensoria Pública recebeu uma emenda da senadora de R$ 300 mil para o projeto Defensores do Futuro, que desenvolve atividades com crianças e adolescentes de 11 a 15 anos com o propósito de estreitar os laços da Defensoria com a comunidade e oferece serviços sociais, atendimento psicológico e jurídico a estudantes da rede pública de ensino.

No encontro, Mailza garantiu continuidade do seu apoio. “Vou contribuir ainda mais para fortalecer as ações da Defensoria. A verba para continuidade do projeto Defensores do Futuro já está garantida. Também colocarei recursos para a construção de contêineres em municípios do interior, alternativa que vai potencializar a interiorização da DPE e redução dos custos para a instituição. Agradeço o trabalho da defensoria, reforço meu apoio para garantir acesso à justiça e cidadania para as pessoas do nosso estado”, destacou.

A defensora-geral Simone Santiago ressaltou a importância do apoio à instituição: “A senadora Mailza tem demonstrado ao longo do seu mandato interesse em melhorar os serviços que prestamos à sociedade. Somos gratos pela sua contribuição e apoio aos projetos. Nossa parceria se fortalece para levar dignidade àqueles que mais precisam”, destacou.

Também estiveram presentes a sub-defensora geral, Roberta Caminha, a corregedora-geral, Fenisia Mota e a coordenadora do núcleo de estudos jurídicos, Juliana Marques Cordeiro.