Governo prorroga para 16 de abril leilão da ZPE do Acre

A Secretaria Adjunta de Licitações prorrogou para 16 de abril o leilão para venda e arrematação das ações ordinárias e preferenciais do capital social da Administradora da Zona de Processamento e Exportação do Acre S/A (AZPE/AC), empresa administradora da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Acre. A abertura será às 9h.

O edital poderá será retirado a partir do 1º de abril, e estará disponível em dois portais: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br.

Segundo a Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (Abrazpe), grupos do exterior, especialmente chineses, manifestaram interesse em comprar a ZPE, o porto seco do Acre.

A ZPE do Acre foi a primeira do país a receber a autorização alfandegária para funcionar. A ideia era processar produtos a partir da matéria prima local como madeira, castanha, frutas e peixe. Nada disso aconteceu.

O lance mínimo para arrematar a ZPE do Acre ser de R$ 27 milhões.