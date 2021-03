Criminosos invadem apartamento e executam jovem com 10 tiros na Baixada da Sobral

O jovem Felipe Assunção de Lima, de 18 anos, foi executado com 10 tiros na manhã desta quarta-feira, 31, dentro de seu apartamento, localizado na rua 26 de julho, bairro Boa União, região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Felipe estava dormindo quando três criminosos armados chegaram em um carro modelo HB20, de cor branca, pularam o muro do residencial, arrombaram a porta, renderam Felipe e efetuaram dez tiros que atingiram o jovem em várias partes do corpo.

Após a ação, os autores do crime fugiram do local. Moradores acionaram a ambulância do SAMU, mas quando os paramédicos chegaram ao local para prestar os primeiros atendimentos, Felipe já estava sem vida.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos no veículo HB20, mas ninguém foi encontrado.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A polícia acredita que o crime foi motivado pela guerra entre facções.