Assis Brasil já aplicou primeira dose da vacina contra Covid-19 em 16% da população

Com 7.534 habitantes, segundo estimativa do IBGE, o município de Assis Brasil já conseguiu vacinar 1.249 pessoas com a primeira dose do imunizante, o que corresponde a mais de 16% do total da população.

Nesta quarta-feira, 31, o prefeito Jerry Correia acompanhou pessoalmente um mutirão realizado para vacinar idosos a partir dos 60 anos de idade. Foram mais 85 idosos a partir dessa faixa etária vacinados no decorrer do dia.

No total, incluindo as duas doses, já foram aplicadas 1.708 vacinas no município, abrangendo os grupos prioritários. De acordo com o prefeito, as equipes da saúde estão empenhadas na imunização da população nas zonas urbana e rural.

“Ainda são poucas as doses disponibilizadas, mas temos a esperança de que todos serão imunizados. Vamos continuar nos protegendo e mantendo as recomendações das autoridades em saúde”, disse o chefe do executivo municipal.

Assis Brasil é o município proporcionalmente mais atingido pela Covid-19 no Acre. A taxa de incidência é 17.547,1 casos a cada 100 mil habitantes e a mortalidade também é a maior do estado – 225,6 óbitos por grupo de 100 mil habitantes.

Os dados são do Boletim da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).