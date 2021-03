Ministério amplia regra e inclui todos os adultos com HIV em prioridade de vacinação

O Ministério da Saúde incluiu na lista de prioridades da vacinação contra a Covid-19 pessoas vivendo com HIV na faixa etária entre 18 e 59 anos. Com a inclusão, todos os que vivem com HIV estão listados entre os grupos prioritários para a imunização.

Antes, o Plano Nacional de Imunizações (PNI) considerava apenas as pessoas com HIV que ainda tinham contagem de linfócitos T-CD4+. Essas células são o principal alvo do vírus HIV e o número de linfócitos diminui com a evolução da doença.

Segundo a nota técnica, a indicação é vacinar as pessoas com HIV após encerrar a imunização de pessoas de 60 a 64 anos, já que essa perfil está inserido no grupo de comorbidades, junto com outras doenças como hipertensão, diabetes e doenças cardiovasculares (veja lista de todos os grupos prioritários abaixo). A nota não informa, contudo, quantas pessoas devem entrar nesse grupo.

O ministério diz que a nova atualização busca “reduzir o impacto da pandemia nesse grupo, especialmente em relação ao risco de hospitalização e óbito”.

A pasta também informa que a contraindicação da vacina para esse público segue os mesmos critérios da população geral: “hipersensibilidade ao princípio ativo ou qualquer dos excipientes da vacina; para aquelas pessoas que apresentaram uma reação anafilática confirmada a uma dose anterior a da mesma vacina Covid-19”.

Veja a ordem dos grupos prioritários, segundo o Plano Nacional de Imunização:

Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas

Pessoas com deficiência institucionalizadas

Povos indígenas vivendo em terras indígenas

Trabalhadores da Saúde

Pessoas de 75 anos ou mais

Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas

Povos e comunidades tradicionais quilombolas

Pessoas de 60 a 74 anos

Pessoas de 18 a 59 anos com comorbidades

Pessoas com deficiência permanente grave

Pessoas em situação de rua

População privada de liberdade

Funcionário do sistema de privação de liberdade

Trabalhadores de educação

Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

Trabalhadores de transporte metroviário e ferroviário

Trabalhadores de transporte aéreo

Trabalhadores de transporte de aquaviário

Caminhoneiros

Trabalhadores portuários

Trabalhadores industriais