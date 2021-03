Menores são presos após arrastão em Centro de Assistência Social e a mototaxista

Uma ação dos Policiais Militares do 1° Batalhão resultou na prisão e apreensão de seis assaltantes, entre eles dois maiores de 18 anos e quatro adolescente menores de idade, pelo crime de roubo. As prisões aconteceram na rua Nelson Mesquita, no bairro Conquista, nas proximidades do Horto Florestal, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, três criminosos armados com facas invadiram na tarde desta terça-feira, 30, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social de Rio Branco (CREAS) localizado na rua Tâmisa no bairro Manoel Julião, renderam uma funcionária e roubaram a televisão centro de assistência e fugiram juntamente com os adolescentes que estavam aguardando na frente do CREAS.

Após o roubo, as três adolescentes que estavam com os demais assaltantes, seguiram a pé até um ponto de mototaxista, em frente a um supermercado na Avenida Antônio Viana e pediram as corridas até a rua Nelson Mesquita, no bairro Conquista, quando os três mototaxistas chegaram ao local, os três bandidos que havia roubado no CREAS, saíram de dentro de uma área de mata e em posse de facas, renderam os trabalhadores e roubaram os seus celulares.

Os mototaxistas pediram apoio aos demais amigos e conseguiram abordar as adolescentes, e em seguida acionaram a Polícia Militar que conseguiram prender os três assaltantes na área de mata. Em posse dos bandidos foram encontrado os três celulares dos mototaxistas e as facas usada nos crimes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Na delegacia, as vítimas reconheceram os assaltantes.