Duarte defende anteprojeto de lei que cria subsídios para os policiais penais do Acre

O deputado Roberto Duarte participou, na manhã desta terça-feira, 30, de um ato público que reuniu policiais penais do Acre. Na oportunidade, o parlamentar citou o anteprojeto de lei, de sua autoria, que cria o subsídio para esta importante categoria.

O texto sugere ao executivo a criação do Subsídio Salarial da Polícia Penal, que corrigirá distorções e disparidades na base salarial da classe ante as demais categorias policiais do Estado do Acre.

Em sua fala, o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Acre, Joelison Ramos, destacou que a categoria reconhece o empenho e a dedicação do deputado Roberto Duarte. “Não é de agora que o senhor nos apoia. Agora, vamos rezar para que os demais parlamentares se sensibilizem com a nossa causa, pois a polícia penal necessita muito que este anteprojeto de lei complementar seja aprovado”, frisou.

“Todas as forças de segurança já possuem esse benefício: a polícia civil, a polícia militar e os bombeiros. Tivemos uma conversa com o deputado, que nos explicou que esta reivindicação deveria ser feita por anteprojeto de lei. Estamos dando um grande passo para esta conquista”, destacou Eden Azevedo, presidente da Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre.

“Vocês têm meu total e integral apoio. Eu fui o autor da Proposta de Emenda à Constituição que transformou os agentes penitenciários em policias penais. Agora, precisamos unir forças para que o anteprojeto que cria o subsídio seja aprovado na Aleac. Seguimos juntos em busca de mais valorização para a categoria”, referendou Roberto Duarte.