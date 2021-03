Diocese de Rio Branco divulga programação de celebração da Semana Santa

Durante a Semana Santa, as paróquias católicas ligadas à Diocese de Rio Branco celebrarão com a participação de 20% dos fiéis, tomando os devidos cuidados de acordo com as normas das autoridades sanitárias. As celebrações serão transmitidas pelas redes sociais das paróquias.

A Semana Santa é o momento central da liturgia católica e é a semana mais importante do ano litúrgico, “quando se celebram de modo especial os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo”. Este ano, por causa da pandemia provocada pelo coronavírus, a programação vem sendo diferente.

O Tríduo Pascal, que tem início na quinta-feira (1) será transmitido direto da catedral Nossa Senhora de Nazaré, pela Tv Diocese, canal 35.1 e pelas redes sociais da Diocese de Rio Branco, sem a presença de fiéis. Também não haverá a tradicional procissão da Paixão do Senhor, e o Alvorecer da Ressurreição.

Ainda na quinta-feira (1) acontece a Missa da Ceia do Senhor, às 19h; Na sexta-feira (2) acontece a Celebração da Paixão do Senhor, às 15h; No sábado (3) acontece a Vigília Pascal, às 19h;

No domingo, acontece a Missa Solene da Páscoa, às 17h.