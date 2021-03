Criminosos roubam alimentos que seriam usados para fazer sopa para famílias carentes

O padre Massimo Lombardi usou sua rede social nesta terça-feira, 30, para comunicar que um dos trabalhos sociais realizados na Cidade do Povo foi paralisado em virtude de uma ação de um grupo de criminosos que subtraíram alimentos e equipamentos da cozinha, em que eram preparados sopas para famílias carentes.

O líder comunicou que a distribuição de sopas ficará interrompida por tempo indeterminado. Aproximadamente 240 pessoas foram prejudicadas pela ação criminosa.

“A distribuição das 240 sopas foi suspensa por tempo indeterminado, aqui na Cidade do Povo. Infelizmente, alguém entrou na cozinha da Agroboi, onde as cozinheiras trabalham, e carregaram quase tudo. Sei que muitas famílias, nesta pandemia, contam demais com a distribuição diária desta sopa”, escreveu.

Por fim, o padre pediu que Deus perdoe os ladrões. “Deus perdoe os ladrões, toque no coração deles e que se convertam”, concluiu.