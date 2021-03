Sem testes rápidos, Acre tem 163 novos casos e mais 6 mortes pela Covid-19 em 24 horas

Pelo segundo dia consecutivo, o boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) não divulga os resultados de testes rápidos para Covid-19.

Nesta segunda-feira, 29, são registrados 163 casos de infecção por coronavírus, todos confirmados por exames de RT-PCR. O número de infectados saltou de 68.742 para 68.905 nas últimas 24 horas.

Mais 6 notificações de óbito foram registradas nesta segunda-feira, 29, sendo 3 do sexo masculino e 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.240 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 182.332 notificações de contaminação pela doença, sendo que 112.577 casos foram descartados e 850 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 53.940 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 352 pessoas seguem internadas.