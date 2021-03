Rio Envira sobe e Feijó enfrenta terceira enchente; Rio Purus volta ameaçar Santa Rosa

O Rio Envira voltou a subir e faz Feijó viver sua terceira enchente em Feijó. O rio amanheceu nesta segunda-feira (29) com 13,02 metros, 1,02 metro acima da cota de transbordamento. Em Feijó, a última semana de março com com 650 famílias afetadas pela alagação, com mais de 2,4 mil pessoas atingidas diretamente.

Seis famílias ficaram desabrigadas mas a Defesa Civil já montou um abrigo público em escola da cidade. Três bairros estão atingidos porém o problema maior é na zona rural, onde 10 comunidades estão afetadas.

Mas não é só em Feijó o problema: o sargento Queiroz coordena equipe da Defesa Civil está em Santa Rosa do Purus, que viveu sua 2a enchente. O rio marcou 10,25m no dia 25 de março e houve forte atuação da Defesa Civil. No dia 27 o rio baixou e voltou a subir no fim de semana, faltando, nesta segunda-feira, apenas 4 centímetros para o transbordo.