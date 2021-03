Progressista arrecada mais de 1 tonelada e meia de alimentos em doações para famílias acreanas

Doações foram entregues à primeira-dama, Ana Paula Cameli e à SEASDHM, que fará a distribuição

Uma campanha solidária de doação de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade realizada pelo Progressistas/Acre arrecadou mais de 1 tonelada e meia de alimentos. A entrega aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), na sede do partido, em Rio Branco e foi feita pela presidente, senadora Mailza Gomes à primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli e à secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima.

“Nós do Progressistas, queremos ajudar as pessoas. Quando cada um faz a sua parte, o todo fica cada vez mais forte. Nessa ação coletiva do nosso time, estamos fazendo um gesto de carinho e solidariedade ao povo acreano. Quero agradecer a primeira-dama Ana Paula Cameli e a secretária, Ana Paula Lima pelo trabalho excelente que vem sendo feito de auxílio às famílias acreanas neste momento que estão em situação de vulnerabilidade social. O Progressistas se junta para somar e cada cesta que chega na mesa de uma família é muito importante”, disse a senadora Mailza.

Para que as doações fossem possíveis, o Progressistas/Acre contou com o apoio de filiados, Mulheres Progressistas e membros da executiva acreana que, compreendem a necessidade urgente de amparar quem precisa de apoio em meio à uma das maiores crises sanitárias do mundo.

A primeira-dama, Ana Paula agradeceu. “O sentimento é gratidão. Quero agradecer a cada filiado por esse gesto de solidariedade e união. Juntos fazemos a diferença”, disse.

A distribuição das cestas básicas será feita pelo gabinete da primeira-dama e SEASDHM, que tem o cadastro das famílias.

Cameli também agradeceu a senadora pelos recursos destinados para construção de três unidades da Casa da Mulher Brasileira no estado, espaço de acolhimento para mulheres vítimas da violência – uma para Rio Branco, outra para Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia.

Estiveram presentes também a secretária de Estado de Comunicação, Silvânia Pinheiro e a presidente estadual do Mulheres Progressistas, Angela Ferreira.