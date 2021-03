Cruzeiro do Sul inicia matrículas da rede municipal em maio

A Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul encerra o calendário escolar do ano de 2020 no dia 30 de abril. O período de matrículas deve ocorrer no mês de maio, e o início do ano letivo de 2021 está previsto ocorrer no dia 1º de junho.

Para os alunos que já estudam na rede municipal, a confirmação da matrícula será nos dias 3 e 4 de maio, de forma automática. Já as inscrições de novos alunos, serão efetuadas nos dias 5, 6 e 7, também de maio.

A data para início das aulas deste ano está marcada para o dia 1º de junho. De acordo com o secretário municipal da Educação, Amarízio Saraiva, o município está obedecendo a carga horária estabelecida pela nova lei, que extingue a obrigatoriedade de dias letivos.

“Estamos trabalhando de acordo com a Lei 14.040 que ampara a não obrigatoriedade de dias letivos e estabelece a carga horária de 800 horas”, afirmou Saraiva.

Devido a pandemia da Covid-19, a Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul promove atividades remotas, por meio de material didático produzido pelos professores é entregue para o aluno estudar o conteúdo em casa. Os estudantes são acompanhados pelos docentes por meio do telefone ou das redes sociais.