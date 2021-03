Enem 2020: Inep libera pontuação final dos participantes nesta segunda (29)

A partir das 18h será possível conferir desempenho individual do Enem impresso e digital

As notas finais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, das versões impressa e digital, estão previstas para serem disponibilizadas nesta segunda-feira (29), a partir das 18h (horário de Brasília), conforme anunciou o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão realizador da prova.

A pontuação, assim como resultados individuais das provas, estará disponível na Página do Participante ou no aplicativo do exame. Para ter acesso às notas, os participantes devem utilizar o login único do governo federal. Caso tenha esquecido a senha, o sistema permite recuperá-la. Basta inserir o CPF no campo indicado, selecionar avançar e clicar no link “Esqueci minha senha”.

As notas individuais do Enem podem ser usadas para acesso à educação superior, no Brasil e em instituições de Portugal, e em programas governamentais de financiamento e apoio ao estudante, como Programa Universidade Para Todos (Prouni), Financiamento do Ensino Superior (Fies) e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

O método de correção das provas do Enem leva em consideração a Teoria de Resposta ao Item (TRI). Com isso, se o participante acertar questões difíceis, é esperado que acerte também as fáceis. Se isso não acontecer, o sistema entende que pode ter sido por chute. Assim, o estudante pontua menos que outro candidato que tenha acertado as mesmas questões difíceis, mas que tenha acertado também as fáceis.

De acordo com o Inep, nesta segunda também estarão disponíveis as notas dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio para adultos privados de liberdade e jovens sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL).

Já o resultado do Enem 2020 impresso, para fins exclusivos de autoavaliação de conhecimentos do participante treineiro, será divulgado no dia 28 de maio de 2021, na Página do Participante e no aplicativo do exame.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil