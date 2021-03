Com pagamento adiantado do governo, filas se formam em bancos de Cruzeiro do Sul

A semana começou com muitas filas em Cruzeiro do Sul. Nesta segunda-feira, 29, dia de pagamento do governo do Estado, muitas pessoas esperavam em grandes filas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e nas lotéricas, para receber e pagar contas.

Com o fechamento da Agência Catedral do Banco do Brasil, os cerca de 30 mil clientes, incluindo os funcionários públicos da prefeitura, governo do Estado e União, contam com um único local de atendimento, a agência da Avenida Mâncio Lima.

Marlene Dourado conta que chegou na agência do BB as 6h30min da manhã e já encontrou uma grande fila formada. “Eles fecharam aquela que era a mais antiga e só piorou para nós, porque nem os caixas eletrônicos de lá deixaram. Agora todo mundo vem pra cá, onde tem pouco caixa eletrônico e para entrar é difícil. Fica todo mundo aglomerado sim”, reclama ela.

Além dos caixas eletrônicos que funcionam dentro da agência da Avenida Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul conta com caixas no Mercado do Agricultor, no aeroporto, em posto de gasolina próximo à AABB, na Cidade da Justiça e na UFAC, mas é comum a falta de dinheiro nos dispositivos, principalmente aos finais de semana.

A Caixa Econômica também conta com uma única agência, no Centro da cidade e 2 postos de atendimento. Na área central há duas casas lotéricas.