Rodrigues Alves firma parceria para melhorar comunicação na Segurança Pública

A torre de comunicação da prefeitura de Rodrigues Alves será utilizada pela secretaria Estadual de Segurança Pública (Sejusp) como suporte para o sistema de rádio comunicação que atenderá as Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Serviço Móvel de Urgência (SAMU).

A parceira foi acertada entre o prefeito de Rodrigues Alves e o secretário adjunto de Segurança Pública nesse sábado (27).

Pinheiro expôs ao prefeito as ações que são parte do investimento de R$ 10 milhões que o governo do Estado faz na área da segurança, que incluem a tecnologia e comunicação. O projeto prevê ainda parceiras público privada. Ele agradeceu pela possibilidade da otimização de equipamentos. “É importante esse estreitamento das relações entre os poderes estadual e municipal”, citou.

Para o prefeito Jailson Amorim, ações como esta apontam para o aperfeiçoamento dos serviços da segurança pública no município. “Nos colocamos à disposição dos órgãos do estado em ações que resultem em melhoria da qualidade de vida dos munícipes, como no aspecto da segurança pública”, disse o gestor municipal.