Idoso morre em casa por complicações de Covid-19 no município de Porto Walter

O agricultor Manoel Ambrósio da Silva, de 76 anos morreu na noite de sexta-feira, dia 26, por complicações de Covid-19 em sua própria casa, localizada na Comunidade Porongaba, do Rio Juruá Mirim, em Porto Walter.

Nesse sábado, 27, o corpo foi levado pela família para a Unidade Mista de Saúde, onde o teste feito pela equipe na vítima confirmou infeção por coronavírus.

Ele foi enterrado na tarde de sábado, no cemitério de Porto Walter. A família contou que o homem estava doente há cerca de duas semanas. Apresentava febre, dificuldade respiratória e cansaço nos últimos dias, mas se recusava a buscar ajuda em Porto Walter. Até que morreu em casa por volta das 21 horas da sexta.

Em Porto Walter, há 443 casos de Covid-19. Este é o segundo enterro de vítima da infecção no município. Outras duas pessoas da cidade morreram no Hospital de Campanha de de Cruzeiro do Sul e foram enterradas na própria localidade.