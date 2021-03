Postos devem informar composição do preço de combustíveis no Acre

O Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon/AC) alertou nessa sexta-feira, 26, que os postos de combustíveis de todo o país já devem informar a composição do preço de seus produtos.

A medida entrou em vigor na última quinta-feira, 25, por meio do decreto nº 10.634, que obriga postos de combustível a informar, de forma clara e visível aos consumidores, os preços adotados com os tributos aplicáveis.

“As informações devem estar afixadas em painéis nos postos, contendo os valores do ICMS, Cofins, PIS/Pasep e Cide-combustíveis”, destaca a diretora-presidente do Procon/AC, Alana Albuquerque.

No caso de descontos vinculados ao uso de aplicativos de fidelização, os postos deverão ser informados ao consumidor, os preços reais e promocionais dos combustíveis. Descontos e cashbacks (programas de recompensa por reembolso operados por empresas de cartão de crédito, em que uma porcentagem do valor gasto é devolvida ao titular do cartão) também devem estar visíveis.

A afronta à legislação contida no decreto federal poderá provocar sanções administrativas, civis e penais.

O Procon/AC garante estar averiguando se os postos de combustíveis estão repassando a redução no preço para os consumidores. A Petrobras anunciou na última quarta-feira, 24, uma redução média de 4% nos preços do litro da gasolina e do óleo diesel nas refinarias.