Deck celebra sete anos de fundação com campanha para ajudar famílias carentes do Acre

Um empreendimento que nasceu da ousadia de um jovem, apaixonado pelo Acre e que encontrou no setor de alimentos a sua satisfação, tornou-se nos últimos anos uma das mais conhecidas marcas do estado, o Grupo Deck, está completando sete anos de fundação.

Para celebrar o sucesso e manter cada vez mais uma proximidade com seus clientes, o Deck está iniciando a campanha “Deck Para Todos”, que além de oferecer novidades e os melhores produtos para sua clientela, vai ajudar centenas de famílias carentes, que vivem na extrema pobreza.

A campanha, que inicia neste sábado, 27, data em que o Deck comemora sete anos de fundação, sem data para terminar, consiste no seguinte: para cada prato comercializado em uma unidade do Deck, será viabilizado a doação, através da parceria com o Mesa Brasil, de um prato de comida para ser servido a uma família carente.

“Nós somos gratos ao povo acreano por toda parceria. Esses anos foram de uma troca incrível de experiência entre nossos colaboradores e os clientes. Agora, queremos convidar nossa clientela e a população em geral para fazer parte dessa campanha. Já iremos iniciar com a doação do equivalente a 7 mil pratos para o Mesa Brasil, simbolizando nossa história. Mas, queremos ampliar essa corrente do bem. Assim, para cada prato comercializado em uma de nossas lojas, vamos viabilizar a doção de outro prato para o Mesa Brasil, ajudando a garantir o mínimo de dignidade a quem vive numa situação tão difícil”, explica o empresário Paulo Felício, fundador do Grupo Deck.

De acordo com Paulo Felício, a intenção, além de ajudar famílias carentes, é fazer com que cada cliente se sinta na condição de “que está ajudando ao próximo”. Por isso, a campanha funciona nessa espécie de doação satisfatória, onde os clientes além de se deliciarem com um prato saboroso e feito com produtos de qualidade, estarão contribuindo para saciar a fome de quem não tem o que comer.

Então, você que já é cliente do Deck saiba que a partir de agora você também faz parte de uma grande corrente do bem, que vai ajudar centenas de famílias carentes. E você, que ainda não provou das delícias do Deck, aproveite para saborear e ainda ajudar quem mais precisa.

Dados da fome no Acre

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que em 2019 mais de 139 mil pessoas viviam com menos de R$ 145 por mês no Acre. Estima-se que esse número seja bem maior, devido a Pandemia do novo coronavírus.

Esses números mostram que temos no Acre, milhares de pessoas vivendo no que chamamos de situação de extrema pobreza.

A Pesquisa de Orçamentos Familiares Contínua (POF), divulgada pelo IBGE, referente aos anos de 2017 e 2018, mostra o Acre tem 58,7% dos domicílios em situação de insegurança alimentar.

No total, são 137 mil famílias vivendo na insegurança alimentar, sendo 29 mil em situação grave. Menos da metade das famílias acreanas (41,3 %) tem garantir do que vão comer. Outras 58,7% não sabem o que vão comer.

“Imaginemos o que é uma família que não sabe o que vai comer no café da manhã, no almoço ou janta? Para muitos isso parece ser algo distante. Mas, para milhares de acreanos é uma triste e dolorida realidade. Por isso, através de nossa campanha, queremos convidar todos para unirmos forças e lutarmos contra a fome, garantindo o mínimo de dignidade para quem sofre por falta de alimentos”, conclui Paulo Felício.