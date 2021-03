Prefeitura de Cruzeiro do Sul vacina mais de mil idosos acima de 65 anos contra a Covid-19

A prefeitura de Cruzeiro do Sul por meio da secretaria municipal de saúde realizou nesta quinta, 25, e sexta-feira, 26, a vacinação contra a Covid-19 de 1.126 pessoas na faixa acima de 65 anos. A vacinação ocorreu das 8 às 13 horas em sistema drive-thru, em tendas montadas pela secretaria de saúde na avenida Mâncio Lima.

Ao todo foram mobilizados 36 servidores entre vacinadores, registradores, organização e apoio, além de agentes municipais de trânsito. Parte da equipe fez a orientação explicando sobre o intervalo entre as doses e sobre possíveis reações. A vacina aplicada foi a AstraZeneca/Fiocruz. A segunda dose deverá ser aplicada em 90 dias.

Foi um alívio para pessoas como a dona Maria das Graças Alves da Costa, 66 anos, moradora da Estrada do Canela Fina. “Foi uma alegria muito grande. Esperava muito esse dia. Mas quem espera sempre alcança. Tudo é no tempo de Deus. Estou muito contente em receber a primeira dose”, disse.

O secretário municipal de saúde Dr. Agnaldo Lima agradeceu a colaboração da população. “Agradecemos a paciência e a compreensão das pessoas. Estamos empenhados em cuidar da saúde das pessoas”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima acompanhou a vacinação na quinta-feira, e destacou a importância da imunização. “Estamos conseguindo reduzir o número de casos da Covid-19 na nossa cidade. Isso é fruto dos cuidados que adotamos nos últimos 60 dias. Nossa população também entendeu as medidas e tem procurado ajudar. Também estamos conseguindo dar continuidade a nossa vacinação. O que mais queremos é imunizar a todos e nosso governador Gladson Cameli está lado a lado com a gente nessa luta, o que nos deixa com muita esperança de imunizar todos o mais rápido possível. Mas apesar dessas boas notícias, pessoas seguem morrendo e não é hora da gente se descuidar. Peço paciência a todos”, enfatizou.