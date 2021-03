Acre tem quase 800 novos casos e 5 mortes por Covid-19 neste sábado

O Acre confirmou 798 novos casos de infecção por Covid-19 neste sábado (27). O Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) afirma que destes, 238 casos foram confirmados por exames de RT-PCR e 560 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 67.777 para 68.575 nas últimas 24 horas.

Mais 5 notificações de óbitos foram registradas neste sábado, 27, sendo 4 do sexo masculino e 1 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.229 em todo o estado.

Até o momento, o Acre registra 181.661 notificações de contaminação pela doença, sendo que 112.036 casos foram descartados e 1.050 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 53.940 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 346 pessoas seguem internadas.