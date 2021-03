Vale do Juruá será contemplada com seccional de segurança

A exemplo do que já existe nas áreas da educação e saúde, agora Cruzeiro do Sul terá uma seccional de segurança pública, que será chefiada pelo coronel James Cley, do Corpo de Bombeiros. O objetivo é otimizar a estrutura das forças de segurança do Vale do Juruá e agilizar as demandas da área.

O anúncio foi feito pelo secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro, durante o lançamento de obras do setor nesta sexta-feira, 27.

“O coronel James Cley vai ser o interlocutor entre as forças de segurança e trazer a visão da gestão da segurança pública para cá. Por exemplo, vai agilizar a parceria público privado com relação à câmeras de segurança e outras que envolvem tecnologia e comunicação. Estamos planejando várias ações pra cá e aqui serão investidos R$ 10 milhões”, explicou.

Obras

Pinheiro lançou oficialmente as obras da área de segurança em Cruzeiro do Sul, como a reforma do antigo Hemonúcleo, que vai abrigar o Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, reforma e ampliação da Delegacia da Mulher, da Unidade Socioeducativa de Cruzeiro do Sul – ISE e do quartel da Companhia de Operações Especiais – COE.