Vacinação em Rio Branco será suspensa no final de semana devido ao lockdown

O secretário municipal de saúde, Frank Lima, afirmou ao ac24horas na tarde desta sexta-feira, 26, que a decisão de interromper a vacinação durante os finais de semanas e feriados em Rio Branco atende ao decreto de lockdown do governador Gladson Cameli (Progressistas).

Atualmente, a Semsa está vacinando idosos, a partir de 67 anos, na capital, em 11 unidades de saúde e no antigo Pátio do Detran, no 7º BEC. Na segunda-feira, 29, idosos a partir de 66 anos poderão procurar unidades de saúde para vacinação.

Sincero, Frank Lima afirmou que seria “incoerência” abrir os pontos de vacinação e o drive-thru já que o lockdown decretado pede que a população fique em casa com o intuito de diminuir a circulação de pessoas.

“Se tem lockdown, como que eu vou fazer fila? Seria incoerência abrir pontos de vacinação enquanto o governador pede que a população fique em casa. O decreto pede que a população fique em casa. Os vereadores tem que ser no mínimo coerentes, já que o Governo quer diminuir a circulação de pessoas, a Semsa tem que dar o exemplo. É incoerência dos vereadores fazerem uma cobrança em um momento em que o governador está fazendo todo o esforço, porque já tem mais de 20 pessoas na fila da UTI”, disse Frank Lima.

Mais cedo, o vereador Emerson Jarude (MDB) usou as redes sociais para comunicar que entrará com uma representação no Ministério Público do Estado do Acre (MPE/AC) para que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realize a vacinação contra à covid-19 nos feriados e aos finais de semana durante o lockdown na capital.

“A Prefeitura não irá vacinar neste fim de semana por conta do decreto do Governo. Irei entrar com uma representação junto ao Ministério Público para que o Plano de Vacinação seja cumprido! Se o Governo precisa liberar, irei atrás disso. O que não pode é parar a vacinação”, afirmou.