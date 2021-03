Sem Cameli, em último ato de sua gestão, Edivan inaugura Usina de Nitrogênio

O secretário de estado de agricultura, produção e agronegócio, Edivan Azevedo, inaugurou ontem (25) a primeira usina de nitrogênio do Acre. O ato aconteceu na Universidade Federal do Acre, sem a presença do governador Gladson Cameli e do staff do Palácio Rio Branco.

O evento marcou o fim da gestão de Edivan Azevedo na pasta. Ele havia pedido à Casa Civil para permanecer no cargo até a inauguração da usina. Para o médico veterinário “foi um sonho realizado”.

“Hoje é para mim, o dia mais importante da minha gestão na SEPA, o dia da realização do meu maior sonho profissional. Ao chegar no Acre no final da década de 80 trazia no meu portfólio de apresentação a utopia de fazer inseminação artificial num Estado que não produzia o principal insumo para tanto” disse.

Ainda de acordo Azevedo, os recursos para implantação da usina são do ex-deputado federal Raimundo Angelim. Construída dentro da Universidade Federal do Acre, a estrutura tem como objetivo, assegurar longevidade, manutenção adequada dos equipamentos e fácil acesso dos produtores rurais. A reitora Guida Aquino representou a Universidade. Fernando Bortoloso representou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

O ato contou com a presença de pecuaristas, entre eles, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, Assuero Veronez e do produtor Jorge Moura, que chegaram a defender publicamente a permanência do médico veterinário na pasta.

O pecuarista Nenê Junqueira, cotado para assumir o cargo não deu o ar da graça na solenidade. As ausências mostram que a mudança no cargo do setor agro, maior projeto do governador Gladson Cameli, não tem o alinhamento político traçado pelo Palácio Rio Branco e, que o setor passará a ter forte oposição dos pecuaristas ao governo Cameli.

Hoje cedo Edivan fez postagem em sua rede social pelo Facebook anunciando o seu decreto de exoneração do cargo.