Sem barracas montadas, feirantes vendem produtos em calçada

Os feirantes da rua Coronel José Galdino, no bairro Cohab do Bosque, sofreram prejuízos ao chegarem ao local e constatarem que a Prefeitura de Rio Branco não montou as barracas, na manhã desta quinta-feira, 25.

Para evitar a perda da produção, os pequenos produtores e feirantes expuseram seus produtos na calçada.

O feirante, Francisco Alves de Souza, 73 anos, lamentou o ocorrido e disse que foi a primeira vez, em 10 anos que expõem seus produtos na feira, que ocorreu de encontrarem o local sem as barracas.

“Nossa situação tá difícil. Tá todo mundo aqui no terrestre [no chão]. Se não fosse as caixinhas. Tiraram as nossas bancas e não colocaram outros. Sempre tinha, mas aconteceu de não ter. Falaram que o responsável: essa chefe não deu atendimento a demanda e deixou e a gente na mão…ninguém atendeu”, afirmou.

Assista ao vídeo: