“Mula do tráfico” é presa com quase 10 kg de oxidado de cocaína na BR-317

Uma ação conjunta das forças policiais GEFRON, Canil do 5° Batalhão e Polícia Civil do município de Epitaciolândia resultou na prisão de uma mulher identificada como L. M. do N. de 51 anos, natural de Flores/PE e na apreensão de quase dez quilos de cocaína na tarde desta quinta-feira, 25, dentro de um ônibus que faz a linha intermunicipal entre Epitaciolândia e Rio Branco na BR-317.

As forças policiais estavam em cumprimento da operação Hórus do Programa Vigia, quando abordaram um ônibus. Durante a revista pessoal foi encontrado na bolsa da mulher 9 pacotes de oxidado de cocaína, totalizando 9,405 kg . Ao realizar a entrevista com a autora, a mesma relatou que recebeu os pacotes de uma mulher de cor morena, próximo a um restaurante no município de Epitaciolândia e que receberia o dinheiro pelo ‘serviço’ quando entregasse o entorpecente para um indivíduo na cidade de Minas Gerais-MG.

A mulher relatou ainda, que a droga inicialmente seria levada para Rio Branco e no dia seguinte ela embarcaria no ônibus com destino a Minas Gerais-MG.

Diante dos fatos foi dada a ordem de prisão e a “mula do tráfico” foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município de Epitaciolândia para os devidos procedimentos.