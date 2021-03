Leo de Brito anuncia emenda de R$ 700 mil para compra de EPIs para profissionais de saúde

Em reunião com representantes dos sindicatos da saúde do Acre, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) anunciou nesta quinta-feira, 25, a destinação de emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil, para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) especificamente para os profissionais de saúde. Os recursos serão repassados para a Secretaria de Estado de Saúde, que fará a aquisição do material.

O parlamentar aproveitou para manifestar apoio ao movimento iniciado nesta quinta-feira pelos profissionais de saúde, onde pedem melhores condições de trabalho e revelam o descaso da atual gestão com a saúde e o combate ao coronavírus.

“Estamos vivendo o pior momento da pandemia, os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate a Covid estão esgotados, e infelizmente o que vemos é o descaso e a falta de ação do governo diante da gravidade da situação. A denúncia feita pelo Sindicato dos Médicos de que estão faltando insumos e equipamentos básicos, entre eles medicamentos, kit intubação, EPIs, é muito grave, não vemos um plano de ação e nem a boa vontade do governo em resolver o problema”, disse o deputado.

Leo de Brito enfatiza que tem mantido contato permanente com os diversos sindicatos da saúde e com profissionais que estão atuando na linha de frente do combate a Covid, por isso destinou emenda para a aquisição de EPIS.

“Estou acompanhando de perto essa situação, tenho fiscalizado e denunciado, com essa emenda espero ajudar a melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, que estão sendo os verdadeiros heróis dessa pandemia”, reconheceu o parlamentar.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre, vereador Adailton Cruz, agradeceu e parabenizou o deputado Leo de Brito pela defesa dos profissionais de saúde e pela destinação da emenda.

“Nossa situação é de desespero, precisamos chamar a atenção das autoridades e da população para o que realmente está acontecendo dentro das unidades de saúde, é necessário mais do que diálogo nesse momento, os profissionais da saúde estão exaustos, em processo grave de adoecimento e precisam de ajuda, fora as condições de infraestrutura das unidades e do tratamento dado pela Sesacre aos trabalhadores, é bom saber que temos um parlamentar que nos apoia e olha por nós”, disse Adailton Cruz.

Investimentos para a saúde e defesa da categoria

Em seu primeiro mandato, Leo de Brito destinou recursos na ordem de R$ 3 milhões para a reforma e ampliação do repouso do Pronto Socorro de Rio Branco, e também para melhorias no Hospital João Câncio, em Sena Madureira.

“Tenho lutado muito no Congresso Nacional contra o desmonte da saúde e do SUS, por isso votei contra a Emenda Constitucional 95, que retirou recursos da saúde, também me posicionei contrário às terceirizações, e recentemente votei contra a PEC 186, que vai massacrar os servidores públicos e congelar salários por 15 anos. Além disso, estou num grande esforço na Câmara dos Deputados em defesa de pautas importantes para os profissionais da saúde, entre elas o PL da Enfermagem, que estabelece o piso salarial e a jornada de trabalho para enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras”, finalizou o deputado.