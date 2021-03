Empresário de Xapuri da área de informática também é alvo da PF

Policiais Federais passaram a maior parte da manhã desta quinta-feira, 25, cumprindo mandado de busca e apreensão na residência de um empresário de Xapuri, Caio Barros, proprietário da Center Tec Informática, que atua no ramo de assistência técnica e suprimentos para computadores.

A ação faz parte da Operação Contágio, desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com o Tribunal de Contas da União (TCU) no Acre, que investiga irregularidades em licitações ocorridas no primeiro semestre do ano de 2020 a partir do município de Plácido de Castro, ainda na gestão do prefeito Gedeon Barros.

A reportagem do ac24horas manteve contato com o advogado do empresário ainda durante as buscas que ocorriam em sua residência e se colocou à disposição caso ele tenha interesse em se manifestar publicamente a respeito do assunto. Até o fechamento desta nota, ele não havia se pronunciado.

Em Rio Branco, o vereador Fábio Araújo (PDT) é um dos nove alvos dos mandados que estão sendo cumpridos pela operação da Polícia Federal. Ele é dono de uma empresa de Assessoria e Consultoria em Licitação que presta serviços para a prefeitura de Xapuri, nessa área, desde o ano de 2017.

No entanto, não há informações de que a relação de prestação de serviço que o vereador possui com o município de Xapuri, por meio da Comissão Permanente de Licitação, conste na investigação em andamento. Também não houve buscas em nenhum setor da administração municipal.