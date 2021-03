Doação de geladeiras a alagados já chegou a 110 famílias em Sena Madureira e Tarauacá

Ao menos 110 famílias afetadas pelas enchentes já ganharam uma geladeira nova da Energisa em Sena Madureira e Tarauacá. A iniciativa faz parte de uma parceria da Energisa com o Governo do Estado, por meio do Programa de Eficiência Energética da Energisa e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

As primeiras trocas de equipamentos foram realizadas em Sena Madureira e contemplaram 55 famílias. Nesta semana, outras 55 geladeiras estão sendo entregues em Tarauacá, um dos municípios mais impactados com o avanço das águas.

O compromisso, diz a concessionária, foi assumido com a primeira dama do Governo do Estado do Acre, Ana Paula Cameli, no último dia 1º de março.

Na ocasião foi anunciada a substituição de 300 refrigeradores e pelo menos 1.200 lâmpadas LED, que irão atender às famílias cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) atingidas pelas cheias dos rios e igarapés.

Depois de atender, Sena Madureira e Tarauacá a iniciativa chega nas próximas semanas os municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que foram os mais atingidos pelas alagações.

Na substituição dos refrigeradores a equipe da Energisa conta com o apoio local das Prefeituras, além das Secretarias de Ação Social de cada município, que atuaram no mapeamento das famílias a serem beneficiadas.

“Estamos acompanhando a situação dessas famílias nos municípios afetados. Diante desse quadro, continuamos atuando para ajudar as pessoas que estejam passando por necessidades básicas a fim de que possam superar esse momento delicado”, comentou o Diretor Presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.