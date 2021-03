Colisão entre carro e bicicleta deixa mecânico em estado gravíssimo no Pronto-Socorro

Uma colisão entre um carro e uma bicicleta deixou o mecânico Rutemberg de Lima Fernandes, 41 anos, gravemente ferido no final da tarde desta quinta-feira, 25, na Via Verde, em frente a Rodoviária Internacional de Rio Branco.

De acordo com informações, Rutemberg que trabalha como mecânico em uma retífica localizada na rodovia AC-40, estava transitando em sua bicicleta com destino a sua casa, e ao chegar na Via Verde, o trabalhador foi atingido por um veículo. Com impacto, Rutemberg foi arremessado e colidiu com a cabeça no asfalto.

A ambulância do serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam o mecânico ao Pronto-Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do SAMU, o paciente sofreu um traumatismo craniano e seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

A área foi isolada pela polícia para os trabalhos de perícia.