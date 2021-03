Sindicalistas protestam por vacinação em massa e auxílio emergencial até o fim da pandemia

O Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre no Acre (DNIT) informa que concluiu os trabalhos no trecho que rompeu da BR-317 às 5 horas da manhã desta terça-feira, 23, e o tráfego de veículos está liberado em definitivo no local.

Após ser aberta durante a tarde de segunda, a rodovia voltou a ser fechada por medida de segurança, já que a pedra que seria usada para fazer o acabamento do desvio não chegou até o local.

No início do dia de hoje, os trabalhos provisórios foram concluídos e novamente liberado o tráfego de veículos. Vale ressaltar que o trabalho é provisório, já que é necessário a elaboração de um projeto executivo para a obra definitiva, o que é inviável nesta época do ano por causa das chuvas.

“Já estamos acionando profissional com especialidade em hidrologia para realizar estudo do curso d’água e sua bacia para o correto dimensionamento do novo dispositivo de drenagem que será executado em definitivo, ainda esse ano, no período de estiagem amazônica”, declarou o superintendente do DNIT no Acre, Carlos Moraes.

Veja o vídeo: