Flaviano e Gladson fecham o “pacto das araras”

FOI UMA CONVERSA inesperada na noite de ontem com o governador Gladson Cameli, da qual pincei alguns pontos, que serão transcritos no BLOG. Vamos a eles:

ELEIÇÕES 2022 E PETECÃO – SOU CANDIDATO à reeleição, as obras vão andar, e não vou arrumar o governo para passar a outro. O meu adversário sei que será o senador Sérgio Petecão (PSD), ele é candidatíssimo ao governo, não tenho dúvida, até pela idade. Um direito dele, mas todos os que foram indicados por ele no meu governo se preparem porque vão ser demitidos. Não vou deixar um, chegou o momento de quem ficar no governo vai ter que marchar ao meu lado em 2022. Quem não estiver comigo vai rodar, isso está decidido, e não tem volta.

MDB– HOJE, vou fazer uma visita de cortesia na reunião do MDB, para dizer ao deputado federal Flaviano Melo (MDB), que o tapete para o partido integrar o governo está estendido. Não quero que ninguém diga que não procuro os partidos. O MDB só não participa do governo se não quiser. O convite oficial está feito para uma aliança. Quero ter o MDB ao meu lado na reeleição.

VICE ROCHA– Tentei o que pude para evitar o rompimento com o Major Rocha, mas não fui atendido e, agora não há mais tempo para a recomposição. Ele segue o caminho político dele, e eu seguirei o meu. Teve todos os espaços no governo, mas agora acabou, não deu certo e não dará mais. Da minha parte, acabou!

PANDEMIA– Se for preciso cortar os recursos destinados ao Centro Administrativo para comprar vacinas vou cortar. A vacina é prioridade número um. Calculo que, até o fim de abril estejam chegando as 700 mil doses da vacina Sputnik. Só tem uma coisa: a imunização com a vacina que estamos comprando será feita na capital pela equipe da secretaria estadual de saúde, e não pela prefeitura de Rio Branco. A vacina é essencial, porque vai permitir acabar com o lockdown e outras medidas que atingem o comércio, a economia. Não se deve brincar com o Covid, falo por mim, até hoje sinto no corpo o reflexo da contaminação, o que passei não desejo para ninguém.

DEPASA – Vou passar para a prefeitura de Rio Branco, mas vou deixar claro que, no momento que a transferência acontecer, o estado não vai dar um centavo para a sua manutenção. A responsabilidade financeira total será do prefeito Tião Bocalom.

TIÃO BOCALOM – Sei que não vou contar com ele na reeleição, sabia disso desde a campanha para prefeito, e não vou lhe procurar para pedir apoio, nada, ele apoiará quem quiser, o Petecão ou qualquer outro. Meus aliados serão outros que queiram me seguir.

OBRAS – Tem muita gente cobrando obras no inverno. Os projetos estão prontos, é começar o verão e daremos início a várias frentes de serviço. Os secretários vão ter que colocar suas secretarias para andar. Não estamos para brincadeira, nossas promessas serão cumpridas.

PROGRESSISTAS – Já conversei com o presidente nacional e vou me reintegrar ao partido. Isso está decidido. Mas ninguém espere que eu abra a mão de indicar o meu vice, o erro que cometi na escolha do Rocha não deverá se repetir. O vice será alguém da minha extrema confiança, escolhido por mim. Vou governar de hoje em diante com os meus, e vou para a reeleição com os meus.

ALVO ERRADO

MUITOS acreditavam ser o alvo de uma nota de ontem sobre um desagregador do governo, o Moisés Diniz. Erraram! O andar é mais embaixo. O Moisés, ao contrário, procura agregar, só que a palavra final não é dele. Ponto.

PALAVRA FINAL

O QUE MUITA GENTE não entende é que qualquer ato que aconteça dentro do governo, a palavra única e final é do governador Gladson Cameli, o dono da caneta azul.

AGUARDAR A ANVISA

O ATO formal do governador Gladson de comprar 700 mil doses da vacina russa Sputnik firmado ontem, é um primeiro passo, mas marcar a data da entrega do lote vai depender de uma autorização emergencial da ANVISA.

INICIATIVA PELA VIDA

É mais um ato do governador Gladson Cameli pela vida, quando diz que pode até parar obras para garantir o pagamento de vacinas para imunizar a população.

CONTER A ANSIEDADE

A POPULAÇÃO deve conter a ansiedade, porque a vinda da Sputnik não é algo imediato à assinatura do ato de compra, pois, há todo um protocolo a ser cumprido até chegada ao Brasil da vacina russa. Mas, foi um bom passo.

SABEDORIA PAPAL

“A justiça se defende com a razão, e não com as armas. Não se perde nada com a paz e pode-se perder tudo com a guerra”. Papa João XXIII

NADA CONFIÁVEIS

A MAIORIA das notícias que saem nas redes sociais são inconfiáveis, por isso devem ser bem checadas antes de mandar em frente, como no caso da fake news com a posição negacionista da ciência de supostos empresários.

ERRO FATAL

AS LAMENTÁVEIS mortes de jovens acontecendo no estado quebram a tese de que a juventude é imune à força letal do Covid, e ser a doença só fatal aos idosos.

VACINAÇÃO EM MASSA

A ESPERANÇA é que aumente o envio de vacinas pelo governo federal, e que saia rápido a compra da Sputnik.

CORRENDO POR REFORÇO

O AUMENTO DE CASOS na pandemia levou o sistema privado de saúde aumentar a oferta de vagas, o médico Carlos Beirute prevê para esta semana a entrada em operação da segunda usina de oxigênio da Pronto Clínica.

CAMINHO DAS PEDRAS

A SENADORA Mailza Gomes (PP) vem cumprindo uma rotina de reuniões com entidades que atuam nas áreas urbana e rural, tirando o mandato do gabinete e levando ao povão. O contato direto é o caminho das pedras.

ACABAVAM AS DÚVIDAS

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, com base no novo lote de vacinas recebido, deveria traçar um calendário de atendimento, para tirar dúvidas e acelerar.

DISTRITÃO

É A PALAVRA da moda entre os políticos em Brasília. O novo modelo eleitoral do “Distritão” tem de ser aprovado até outubro, para valer na eleição de 2022. Por ele, elegem-se os mais votados.

VELHA E BATIDA

PODE-SE repetir este ano na eleição presidencial a velha e batida opção entre a extrema esquerda e a extrema direita, com Lula e Bolsonaro como sendo protagonistas.

NOME DO EQUILÍBRIO

ESPERA-SE que os setores mais equilibrados da sociedade consigam chegar a um nome de centro para se contrapor ao extremismo, ou abre-se o caminho para o voto nulo.

TUDO SOB CONTROLE

O SENADOR MÁRCIO BITTAR (MDB) trabalha firme para chegar em 2022 à frente de um grupo forte, deixou o ex-deputado Manuel Marcos em segundo plano e indicou os principais postos que vão comandar o Republicanos.

CARTAS NAS MANGAS

QUER aportar no próximo ano com um grupo formado pelo Republicanos, PL, PSL e PTB. O MDB não entra na conta, porque o Márcio não tem o domínio do partido.

CARTA GUARDADA

A CARTA guardada para jogar na mesa pelo MDB na eleição do próximo ano, numa eventual conversa com o governador Gladson Cameli, se chama Flaviano Melo (MDB), que o partido quer de candidato a senador.

FALTARIA SUPORTE

A PROPOSTA DA VEREADORA Michele Melo (PDT) de que a vacinação com a Sputnik se dê por uma equipe planejada pelo estado faz muito sentido, haveria mais celeridade. A PMRB não tem suporte para este encargo.

PARTE DOS IDOSOS

A PMRB tem que tocar a vacinação dos grupos de risco, que ainda não concluiu a primeira fase, e ainda tem o planejamento para a segunda dose.

SABEDORIA

“O homem é um animal racional que sempre perde a calma quando é chamado a agir de acordo com os ditames da razão”. Oscar Wilde, escritor irlandês.

NOVAS CARAS

A POLÍTICA de Epitaciolândia ganhou novas lideranças depois da última eleição municipal. Os grupos antigos foram destronados, e no lugar assumiram o hoje prefeito Delegado Sérgio Lopes (PSDB), e o empresário Everton Soares (PSL). Na política, não existem espaços vazios.

SABEDORIA DO SILÊNCIO

O VAGNER SALES (MDB), sabiamente recolheu-se à sabedoria do silêncio, após não eleger o prefeito de Cruzeiro do Sul. Falar num momento que não se conhece nem o cenário de 2022, é pôr a carroça adiante dos bois. Sabe que, a discussão do rumo do MDB, no Juruá, passa pelo seu grupo. Continua sendo homem forte no MDB.

FRASE MARCANTE

“A política é como o show business: você tem uma estreia fantástica, desliza por algum tempo e termina num inferno”. Ronald Reagan, ex-presidente dos EUA.