Vereador diz lockdown traz mais consequência do que aglomeração

O Estado do Acre contabilizou nesta segunda-feira, 22, mais 513 casos de infecção por coronavírus, sendo 310 casos confirmados por exames de RT-PCR e 203 por testes rápidos. Agora, o número de infectados saltou de 65.446 para 65.959 nas últimas 24 horas.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), mais 9 mortes ocorreram de ontem para hoje. Destas, 6 são do sexo masculino e 3 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.190 em todo o estado. Um dos mortos tinha 102 anos e faleceu na própria residência no município de Feijó.

Até o momento, o Acre registra 176.088 notificações de contaminação pela doença, sendo que 109.014 casos foram descartados e 1.115 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 52.908 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 372 pessoas seguem internadas.