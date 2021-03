Programa Becas Santander Languages – English oferece cinco mil bolsas para curso de Inglês

Para participar é preciso ter mais de 18 anos e morar nos países que fazem parte da lista de contemplados

O programa Becas Santander Languages – English Courses, uma parceria entre a instituição British Council e o Banco Santander, está oferecendo cinco mil bolsas para cursos on-line de Inglês, com três meses de duração. Para participar, é preciso ter mais de 18 anos e morar nos países que fazem parte da lista de contemplados, são eles: Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Alemanha, Polônia, Peru, México, Portugal, Espanha e Uruguai.

As inscrições vão até 14 de abril e podem ser feitas no site do programa, do lado direito, clicando em “Inscreva-se”. Após a inscrição, candidatos pré-selecionados realizarão uma prova de classificação e, em seguida, serão cadastrados na plataforma Learn English Select, do British Council.

As bolsas cobrem integralmente o valor dos cursos compostos de 48 aulas. Os participantes precisam dedicar pelo menos duas horas de estudos por semana. A duração total estimada do curso é de 25 a 30 horas. Ao fim, o aluno recebe um certificado de que completou 25 horas de curso de Inglês.

Como parte do processo, será necessário responder a um questionário com informações de identidade e referentes à sua motivação para fazer o curso. Também será necessário enviar o histórico acadêmico da graduação (ou do último ano de estudos, para alunos que ainda não concluíram a graduação).

O nível do curso varia de A1 a C1 (de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência), e vai de maio a agosto de 2021. No início, o estudante pode fazer uma prova de classificação para ser designado ao nível certo. Não há opção de cursos para o nível C2 (o mais avançado, ainda segundo o Quadro).

As aulas serão realizadas de 10 de maio a 10 de agosto de 2021. O curso poderá ser realizado por um computador, notebook, tablet ou celular. É necessário ter microfone, áudio e boa conexão com a internet.

* Com informações do site Catraca Livre

Fonte: Agência Educa Mais Brasil