Mesmo em tempos difíceis, Zequinha e equipe planejam viabilização do plano de governo

No final da tarde desta terça-feira, 23, secretários municipais e dirigentes de setores públicos da prefeitura de Cruzeiro do Sul, estiveram reunidos para tratar da materialização do conteúdo que foi prometido no plano de governo da atual gestão. Na ocasião foi discutida a viabilidade de várias ações e projetos, através do Plano Plurianual do Município (PPA).

Apesar dos gastos com a pandemia e de ter enfrentado a maior alagação da história do Juruá, a equipe da prefeitura de Cruzeiro do Sul, segue buscando viabilidade para cumprir com suas promessas de campanha. E para isso, segundo o próprio prefeito Zequinha, é necessário o planejamento estratégico e os bons projetos para facilitar a captação de recursos.

Além do prefeito, esteve presente também seu vice-prefeito, Henrique Afonso. Em sua fala, Zequinha falou da importância de planejar: “Sem planejamento a gestão não caminha. Além da vontade de trabalhar, é preciso organizar e fazer uma engenharia para que possamos, mesmo diante do pequeno orçamento do município, fazer muito pela nossa gente”, disse o prefeito”.

Para Henrique Afonso, vice-prefeito de Cruzeiro do Sul, a gestão que planeja de forma correta tem melhores chances de cumprir o que se espera: “Com planejamento, podemos otimizar recursos. Que é exatamente o que uma gestão precisa fazer nos dias de hoje”. E seguiu: ” Estamos observando todos os aspectos. Quando fomos eleitos, criamos um expectativa no coração das pessoas e isso não pode e não vai ser frustrado”, declarou Henrique.

O que é o PPA?

O Plano Plurianual – também conhecido como PPA – é o instrumento de planejamento, que define procedimentos, objetivos para um país, estado ou município.

Na prática, o PPA busca estabelecer o que pode ser feito, quais as metas que podem ser alcançadas e quais propostas serão apresentadas pela população e pelos poderes legislativo e executivo, buscando o desenvolvimento da cidade.

O PPA funciona assim: quando se inicia o mandato, o prefeito, junto com a equipe, elabora um plano orçamentário para 4 anos, garantindo a continuidade das políticas públicas.

Além das propostas e das necessidades dos munícipes, devem estar contidos no PPA, os valores que serão investidos em cada área, ao longo de toda gestão.